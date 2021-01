Esta es la razón por la que Shakira no se casa con Piqué a pesar de ya tener 2 hijos con él. Te contamos en FOTOS.

Shakira y Piqué tienen 2 hijos y años de relación pero no se casa. ¿Por qué? Te contamos.

Sin duda, una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, es la de la bella Shakira y el guapísimo Piqué. Ella es una de las artistas más famosas del mundo, por su talento, belleza, su forma de bailar y su originalidad, ¡escuchamos una canción y automáticamente sabemos que es Shak! Y él uno de los mejores futbolistas de España y el mundo, juega en un equipo top, el Barcelona, ¡son una pareja muy famosa!

Fue una gran sorpresa cuando decidieron empezar su relación hace ya 10 años. Se conocieron en la grabación del video de “Waka Waka”, el tema de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, interpretado por Shakira. “Para mí, fue muy impactante. Tuve que bailar”, dijo Gerard Piqué en una entrevista, a lo que Shakira respondió: “Bueno, eso no es bailar”. ¿Cómo? Más de 10 años juntos ¿y Piqué no ha aprendido a bailar? ¡No lo podemos creer! Definitivamente lo suyo, lo suyo, es el balón.

“Yo no era fanática del fútbol, así que no sabía quién era él. Pero cuando vi el video, pensé: ‘Hmm. Ese es un poco lindo’. Y luego alguien decidió presentarnos”. Dijo Shakira. Después llegó la pregunta del millón, ¿por qué no te has casado, Shak? “Para decirte la verdad, el matrimonio me asusta. No quiero que me vea como la esposa. Preferiría que me viera como su novia”. Dijo la colombiana, mientras Gerard Piqué agregó: “La novia”. “Exactamente. Su amante, su novia. Como un fruto prohibido, ¿sabes? Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”. ¡Órale, muy beuena estrategia! ¿Verdad?

Así que ya saben, chicas. Esta es una buena opción también, ¡que no sientan que tienen todo seguro! No nos esperábamos esa respuesta, pero Shakira nunca deja de sorprendernos. ¿Será que alguna vez decidan unir sus vidas en matrimonio? Ya lo veremos.