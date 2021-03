Evaluna Montaner reveló que su esposo Camilo tiene un trastorno y es lo único que no le gusta de vivir con él.

FOTOS | Camilo padece un trastorno que a Evaluna no le gusta nada. Te contamos los detalles.

Sin duda Camilo y Evaluna son una de las parejas del momento, ¡y de las más bellas! Pues se demuestran su amor incondicional, se les ve el enamoramiento por todos lados, se admiran, respetan, aman y apoyan en cada momento, ¡son un gran equipo! Son inspiración para muchos de manera individual y como matrimonio. Todos pensábamos que eran la pareja perfecta, ¡pero no! Son también seres humanos con defectos y virtudes, ¡y Evaluna confesó que hay algo que no le gusta nada de vivir con Camilo! ¿Qué es? Sigue leyendo y enamórate viendo todas sus fotos.

Camilo padece un trastorno que no le gusta nada a Evaluna.

En una entrevista, Evaluna y Camilo compartieron algunos de los mejores momentos de su vida como esposos, ¡y no todo es miel y de color rosa como pensamos! Aunque Evaluna dijo que amaba despertar a su lado, confesó que su esposo tenía una parte que no le gustaba nada, pues tiene un exceso de sueño. ¿Cómo es esto? ¡Sí, padece narcolepsia! “Lo feo es justo por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléptico. Entonces, no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”. Dijo la actriz y cantante.

¿Qué es la narcolepsia? Es un trastorno crónico del sueño que provoca somnolencia excesiva. No se conocen con exactitud las causas de la narcolepsia, pero pueden estar relacionadas con factores genéticos y actividad anormal en el cerebro. ¡Y Evaluna piensa que Camilo tiene un poco de eso!

Bueno, bueno, ¡pero eso no les ha traído ningún problema! Viven felices, enamorados, apasionados, sin importar lo que los demás piensen de ellos, agradecidos, exitosos, trabajadores, tratando de hacer lo que más les gusta y dando un buen ejemplo, ¡vaya que lo logran! Ya lo vemos en La Voz Kids, Camilo recuerda siempre con mucho amor a su esposa y la menciona cada que puede, ¡eso es amor!

