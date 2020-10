Luisito Comunica lanza su propia compañía de telefonía móvil llamada “Pillofón”. En FOTOS te contamos los detalles.

¿Qué es “Pillofón”? Te explicamos todo sobre este proyecto de Luisito. GALERÍA

Luisito Comunica es uno de los influencers más importantes y exitosos no solo de México y Latinoamérica, ¡sino del mundo! Comenzó haciendo videos en YouTube desde hace poco más de 10 años y se convirtió poco a poco en un chico sumamente famoso, exitoso y reconocido. Luisito no se conforma con lo que tiene hasta el momento y decidió emprender, hacer algo totalmente diferente al contenido de sus videos, ¡decidió ser también empresario! ¿Cómo? ¿De qué te hablamos? Sigue leyendo, AQUÍ te lo explicamos...

Luisito lanzó su propia compañia de telefonía móvil, ¡sí, así como lo lees! Su compañía se llama “Pillofón”. El influencer lo dio a conocer hace unos días a través de sus redes sociales y subió un video explicando todo sobre este nuevo proyecto, precios, etc.

“Hoy es un día muy emocionante, creo que se nota, la emoción es real. Es un proyecto en el que llevo trabajando un buen rato y por fin está listo para lanzarlo al mercado. Tengo mi propia compañía de telefonía móvil. Parece broma, producto de los memes, de las noticias falsas, pero es un hecho”, dijo Luis.

El youtuber aseguró que todos pueden adquirirlo, que la red es rápida, tiene buena cobertura y buen precio. Incluso muestra algunas pruebas, una de ellas en las trajineras de Xochimilco, ¡eso es buena cobertura!

Luisito dijo que la idea surgió cuando planeaba hacer un video comparando los distintos planes celulares de las compañías y descubrió la red compartida que nace con la intención de conectar a más personas a un menor precio. Cuando investigó más, supo que podía convertirse en un Operador Móvil Virtual y así nació la posibilidad de crear su propia marca. ¡Así nació “Pillofón”!

El operador cuenta con dos opciones de planes con nombres muy originales como “Plan Chido” y “Plan Perro”. ¿Qué tal, eh? Comentó que es muy fácil de adquirir, de pagar y que es compatible con todo tipo de dispositivos. ¡Luisito “El Pillo” anda con todo!

Para finalizar su video dijo: “Es un proyecto que no me imaginaba estar emprendiendo y espero que se cambien”. Ustedes qué opinan, ¿será una buena opción para cambiarnos de compañía? No lo sabemos, pero seguro sus fans de hueso colorado sí se cambian.

Le deseamos todo el éxito a Luisito en esta nueva etapa de su vida, nos da mucho gusto que chicos mexicanos emprendan y cumplan sus sueños. ¡Felicidades, Luis!