Ricardo Casares confirmó su separación con Sol Madrigal, con quien tuvo una relación de 4 años. En FOTOS te contamos.

Ricardo Casares y Sol Madrigal terminaron su relación. Te contamos los detalles.

Nuestro querido Ricardo Casares platicó con nosotros en Venga La Alegría sobre algo muy importante e íntimo para él, su separación con Sol Madrigal, la que fue su novia durante cuatro años. Abrió su corazón ante las cámaras y esto fue lo que dijo...

Sin catorrazos, sin cosas oscuras y sin infidelidades, Ricardo Casares y Sol Madrigal terminaron.

Nuestro querido Ricardo Casares, parte del elenco de Venga la alegría, confirmó hace unos días su ruptura con su ahora ex-novia, Sol Madrigal, quien es cantante y fue su pareja durante cuatro años. Aunque un día antes tanto él como ella hicieron oficial su separación a través de sus cuentas de Instagram, Ricardo decidió platicarlo con sus compañeros de VLA.

“Ayer, como anunciamos Sol y yo, después de casi cuatro años de estar juntos nos llegó el momento de no seguir juntos, de cada uno continuar caminos de forma separada”. Dijo el conductor.

Desde que lo hicieron oficial, varios medios y fans comenzaron a suponer infidelidades, problemas, peleas, ¡cosas que no son reales! Por lo que Ricardo decidió aclararlo: “Sin catorrazos, ni cosas oscuras, ni infidelidades”.

¿Por qué terminaron Ricardo Casares y Sol Madrigal?

Ricardo confesó que ya no compartían las mismas prioridades, y por eso prefirieron terminar su relación de manera definitiva. “Le deseo que sea muy feliz, que encuentre lo que quiere... es una estupenda mujer a la que querré y agradeceré siempre los días de música que me regaló. Te quiero mucho, te deseo lo mejor. No hay más qué decir”. Dijo Ricardo Casares. ¡Qué madura y bella manera de terminar una relación!

¡Deseamos que a ambos les vaya muy bien en el amor en un futuro!