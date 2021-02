Entérate del mensaje racista que lanzó la madre de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, para defender a su hijo.

La suegra del “El Bombón Asesino” sacó las uñas por su retoño ante severas acusaciones.

El nuevo esposo de la actriz Ninel Conde, Larry Ramos, se ha visto en el escrutinio público desde hace tiempo, prácticamente desde que “El Bombón Asesino” dio a conocer su relación con el empresario colombiano se reveló que éste enfrenta múltiples demandas por presunta estafa.

De acuerdo con una investigación de Ventaneando, Ramos ha repetido su esquema piramidal al menos 10 veces en Estados Unidos. Una de las demandas es de la cantante Alejandra Guzmán y sus exmanagers, Guillermo Carbajal y Cynthia Velarde, por incumplimiento de contrato, además de otras dos demandas muy similares. Las demandas fueron hechas por René Alexander Celis Conde y por una compañía denominada Mateo Investments LLC, por las que Ramos es investigado por presuntos esquemas piramidales de inversión.

Sacó las uñas por su hijo

Sin embargo, a pesar de las múltiples demandas y pruebas, Diosa Mendoza, madre de Larry, defendió a su hijo de las acusaciones. Mendoza envió un audio a un exsocio y examigo de Ramos, Titus Malumba, a quien profirió ataques racistas.

“Tampoco hay que dejarse llevar por todo lo que la gente dice porque el diablo es mentiroso. Yo solamente le pido a Dios que bendiga las palabras de cada persona y que por lo menos reconozcan y vean las cosas buenas también de la gente, de las personas. Usted no sabe que Larry es un joven, que es el menor de esta familia y que él fue después de mí, prácticamente cuando salió del colegio, él fue por sus propios medios y porque él quiso buscar una iglesia donde congregarse y donde bautizarse (…) Eso sí lo sabe ‘el negro, el negrito ese asqueroso’ que por ahí anda hablando cosas asquerosas de él, que en vez de agradecer que él vivió gratis en casa de Larry y que si él lo demandó fue porque ‘él le quería robar’ un dinero. Entonces ahora habla de cámaras, de que hay grabaciones, que hay no sé qué de una cosa de la otra. De verdad no sé de dónde salió ese demonio”, dice la madre de Larry Ramos en el audio.

Larry suma una cantidad importante de acusaciones

Hace unos meses, Titus Mulamba, exsocio del esposo de Ninel Conde, aseguró que Larry tiene la práctica de grabar a las personas en la intimidad sin su consentimiento, videos que luego utiliza para extorsionarlas. Esa misma táctica utilizó contra él para que no lo denunciara, además de haberlo defraudado con una gran cantidad de dinero y traicionarlo, pues Tius le abrió las puertas de su departamento a Ramos.

“El Titus Mulamba debería decir también que Larry salía a hacer campañas para matarle el hambre a las personas que no tenían qué comer allá, a repartir 500 hamburguesas a personas que tenían hambre, eso sí no lo dice, ninguno son santos, pero nada tiene derecho a estar juzgando a otro, porque para perfectos solamente Dios, y si nadie es pecador, y si nadie ha hecho nada que salgan y que tiren la primera piedra”, agregó la madre de Ramos.

Además de sus demandas por fraudes millonarios, presentó hace meses una entrevista con Orianny Acurero, una joven venezolana que asegura tener un hijo no reconocido de Larry Ramos. Además, Orianny aseguró que Ramos trató de atentar contra su vida, grabar sus encuentros íntimos y difundir dichas imágenes con sus amigos.

Recientemente Alejandra Guzmán rompió el silencio sobre la demanda que tiene contra el colombiano y dio detalles donde el presunto fraude que vivió a manos del esposo de Ninel.

“Siempre he sido trabajadora, sé que hay una ley divina, y puedo decir que me han robado, pero estoy haciendo todo lo posible para, y con la ley, poder recuperar lo que es mío”, dijo la rockera.

Guzmán señaló que ella no le verá la cara a Ramos para dar seguimiento a la denuncia, pues dejará el tema en manos de su abogado.

“Lo que me robaron… pues sí no es tan fácil, porque no fui la única, robó 58 millones de dólares, y no fui la única, fue mucha gente a la que hizo daño y sigue haciéndolo, entonces yo hago lo mío, estoy tratando de ver, mis abogados están al tiro en todo, entonces ahí voy, pero tengo que tener paciencia y creo en la ley divina o creo también en la ley de aquí”, agregó la “Reina de corazones”.