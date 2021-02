ENTÉRATE EN FOTOS | Danna Paola revela un oscuro momento que vivió en Madrid por el que terminó en el hospital.

La actriz contó el episodio que había guardado bajo llave por varios meses.

Usualmente vemos a la cantante Danna Paola feliz, fuerte y empoderada, pero la intérprete reveló en entrevista un terrible momento por el que atravesó en España, haciendo conciencia de lo peligroso que es el mundo y lo mucho que falta trabajar por mejorarlo.

La estrella de 25 años de edad contó una dura experiencia que vivió cuando varios hombres la drogaron en un bar en Madrid, ciudad en la que vivía debido a las grabaciones de la serie “Élite”.

Contó que un amigo mexicano fue a visitarla a España, por lo que fueron a un lugar en la zona para pasar el rato.

“Abren la pista y había un grupo de latinos en la mesa de abajo y estaban fumando pipa árabe… mi amigo me dijo están súper guapos. Yo no soy de ligar. Si quieres algo serio no vas y ligas en un antro. Me da hue**. Soy mamo** para esas cosas”, dijo la actriz.

MÁS INFORMACIÓN: Danna Paola relata la historia de su vida que se esconde detrás de su éxito ‘Oye Pablo’

Platicaron por un rato, su amigo tuvo que ir al baño y ella se quedó con el grupo de hombres sola. Cuando dejó su vaso en la mesa durante pocos segundos alguien le puso algo en su bebida.

Cuando su amigo volvió ella le pidió que se fueran, pues casi de forma instantánea comenzó a sentirse mal.

“Yo traía mi vaso pintadito de rojo. Empezamos a hablar con estos chavos. Y entonces me dijeron ‘qué guapa, qué haces aquí’, empezamos a platicar, fumé y de repente mi amigo me dice voy al baño te dejo ahí. Va al baño, no pasaron ni 10 minutos y entonces de repente dejo mi vaso y comenzamos a platicar y yo no me di cuenta que había llegado otro wey atrás. De repente me dice 'éste era tu vaso ¿no?’. Me regresa mi vaso, me lo empiezo a tomar, empiezo a platicar con este wey y me empiezo a sentir, pero muy mal, o sea me empecé a marear. Dije me tengo que ir. Cuando estos weyes empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de ‘te sientes bien’ yo traté de mantener la cordura, pero me empecé a sentir fatal”, explicó Danna.

Explicó que al llegar a su casa ya no recordaba nada de lo sucedido y cayó inconsciente.

“No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa, cómo desperté en el hospital. Fue muy loco porque es algo que tu mamá siempre te lo dice. Seamos conscientes de que por más fuerte que seamos, más independientes, más de me puedo cuidar sola, pero no sabemos las intenciones de los demás. A veces un ligue puede acabar en algo fatal”, contó la intérprete.

“No sé cómo agarramos el uber, tenía la pijama, solo recuerdo que alguien entró a mi casa, estaban los paramédicos, fue algo muy heavy porque entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando”, agregó la cantante de “Oye Pablo”.

TE PUEDE INTERESAR: Danna Paola causa furor en redes sociales por subir un video muy sensual de un baile sexy

Danna agregó que hay que tener conciencia de las recomendaciones de nuestros padres, pues nunca conoceremos las intenciones de la gente extraña. “Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás”, afirmó.

En la entrevista Danna Paola también habló del difícil camino que ha tenido que recorrer para llegar a donde está, enfrentar el bullying y lidiar con las críticas hacia su cuerpo, incluyendo las de una empresa de productos para el cabello que la llamó “gorda” tras grabar un comercial.