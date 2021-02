ENTÉRATE EN FOTOS | Ninel Conde responde a quienes están preocupados por la relación que vive con Larry Ramos.

La cantante está en el ojo del huracán desde que inició un romance con el empresario colombiano.

Desde que se destapó el romance entre la actriz Ninel Conde con el empresario colombiano Larry Ramos, la pareja no ha dejado la polémica ni un momento, pues se sabe que Ramos enfrenta múltiples demandas millonarias en Estados Unidos por presunta estafa.

A pesar de las muchas advertencias que se le hicieron al “Bombón Asesino” ella siguió adelante con su relación y rápidamente se casó con el sudamericano. Ya casado, Larry ha pasado por varios golpes legales, pues no se ha presentado a sus audiencias, lo que lo pone en desacato y clara desventaja para ganar los muchos juicios.

A través de las redes sociales Ninel comparte mucho de su día a día, incluso buscó vender el streaming de su boda, pero es justo a través de estas redes que ha recibido muchos comentarios de preocupación por parte de sus fans y otras tantas críticas por mantener una relación con Larry a pesar de las acusaciones en su contra.

En entrevista la cantante fue cuestionada sobre si se ha cuestionado si ella misma busca esa clase de hombres problemáticos o simplemente tiene mala suerte en el amor, a lo que Ninel, con gran seriedad, respondió: “Sí claro, claro que te cuestionas y vas aprendiendo de la vida, de las decisiones que uno toma y todo es un aprendizaje”.

La llegada de un hijo será, ‘Si Dios quiere’

Hace unas semanas había trascendido que el “Bombón Asesino” quería tener un hijo con Larry Ramos, aunque en esta entrevista aseguró que eso le gustaría sólo “si Dios quiere”.

“Pues eso Dios lo decidirá en su momento si se puede y se quiere y si no, pues lo importante es poder disfrutar a los que tengo ya en la tierra (…) Si Dios así lo dispone, si no, no pasa nada”.

La famosa fue cuestionada sobre qué les respondería a los fans que muestran su preocupación a través de redes sociales por su matrimonio, aunque la cantante, un tanto renuente, evitó hablar demasiado del tema.

Ninel se niega a ser vocera de alguien más

“No tengo nada que decir, no soy vocera de nadie, solo de mi carrera, de mi trabajo, yo ya tengo mis luchas, créeme que es suficiente (como) para cargar con las luchas de los demás. Yo vivo mi realidad y (sé) que el tiempo le dará la razón a quien la tenga, son situaciones ajenas a mí, que ni siquiera son en mi tiempo, ni fueron ni serán ni tengo nada qué ver. Entonces, si yo me cargo todas las luchas de la gente o de mi familia pues ya estaría tres metros bajo tierra”, señaló Ninel.

Cuando los presentadores le preguntaron sobre qué le decía Larry de esta situación, Conde fue tajante con su respuesta y señaló que su ahora marido no es figura pública.

“De ese tema no tengo nada que decirte, ni quisiera ahondar porque no soy yo, él no es figura pública, lo han hecho, la figura pública soy yo y yo te puedo hablar de mí, de todo lo que me han preguntado”, sentenció.

La estrella es Ninel, no Ramos

Ninel fue cuestionada por última vez sobre qué mensaje les daría a sus fans y ella respondió: “Nada. Mis fans saben que yo estoy bien, siempre en mis redes saben y saben la realidad de mí y nada, aquí lo importante es lo que vive cada quien como ser humano y como individuo, en mi caso como mujer, como mamá, pero son cosas separadas, a mí no me gusta cargar con costales ajenos, bastante carguita traigo en el mío y ese se lo encomiendo a Dios. Así que eso es todo”, finalizó la intérprete.

Hace unos días el “Bombón Asesino” rompió en llanto al recordar a su hijo Emmanuel a quien no ve desde hace más de un año, pues la custodia del pequeño la tiene Giovanni Medina, papá del menor, quien además interpuso una orden de restricción contra el esposo de Ninel.

El pleito legal entre Ninel y Giovanni comenzó desde hace tiempo ya, y el juez le otorgó la custodia a Medina, misma que la cantante no ha podido recuperar, incluso celebró su boda sin la presencia del pequeño nacido el 21 de octubre de 2014.

A mediados de diciembre del 2020 se reportó que la actriz rompió con su compromiso de hablar con su hijo de 6 años de forma virtual, pues este permiso se le otorgó para conectarse los días martes, miércoles y jueves de cada semana a las 14:30 de la tarde, sin embargo, cuando debería haber estado en la reunión con el pequeño, fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a Veracruz junto a Ramos.

