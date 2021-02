Frida Sofía respondió al mensaje de reconciliación de su madre: “Siempre he estado con los brazos abiertos. Yo nunca me fui a ningún lugar”.

La joven no cerró la posibilidad, pero cuestionó las palabras de la rockera.

Hace unos días la cantante Alejandra Guzmán aprovechó una entrevista para enviarle un emotivo mensaje a su hija Frida Sofía, con quien tiene una relación disfuncional desde hace ya un par de años.

“Mira, Frida está en una época y en una edad que es lógico que tengan ese choque porque yo lo tuve con mi madre también, cuando buscas esa entidad es cuando a veces te peleas con tu madre, con tu padre, y es normal, creo que ahora por las redes se vuelve más grande el problema, pero al final ella y yo algún día vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar, porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño, la amo la extraño, la parí, es sangre de mi sangre, cómo no la voy a necesitar”, reveló la intérprete.

Alejandra agregó que la ama y que siempre va a necesitar a su hija: “Yo también he trabajado mi culpa, mi responsabilidad, porque eso es lo único que le puedo mostrar, mi ejemplo y lo estoy haciendo con todo el corazón y espero que llegue esta luz que sale de mi alma, de mi corazón porque la amo y es lo único que le puedo dar, este amor que siento por ella. Te necesito, te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar, siempre”, añadió la cantante entre lágrimas.

Al ser cuestionada sobre qué le diría a su hija de tenerla en frente, Alejandra envió un mensaje: “Te necesito, te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar, siempre”.

Pero parece ser que Frida Sofía no se ha conmovido del todo con las palabras de la Guzmán, pues al ser cuestionada ella también afirmó que siempre amará a su mamá, pero le toca amarse a sí misma, pues reveló que su mamá no la ha buscado.

“Siempre he estado con los brazos abiertos. Yo nunca me fui a ningún lugar, o sea, que no entiendo por qué dice que regrese; yo la voy a amar siempre, sí hay diferencias, chocones y es algo bien difícil de explicar”, señaló Frida.

Agregó que para ella tendría más significado que su mamá hiciera algo por cambiar su situación, no sólo decirlo ante las cámaras.

“Las acciones hablan mucho y las palabras se las lleva el viento. Yo he vivido en el mismo apartamento que ella me dio, gracias, muchísimas gracias por darme ese hogar que sí valoro con toda el alma, pero nunca ha ido”, agregó la también hija de Pablo Moctezuma.

“Que encuentre la felicidad, que ojalá un día en serio me quiera abrazar, sabe dónde estoy. Ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme, apreciarme y demostrarles que sí tengo talento”, señaló Frida, quien ha incursionado en el mundo de la música, al igual que su madre y su abuelo, Enrique Guzmán.

También echó por tierra todos esos rumores que afirman que, a pesar de los pleitos, su mamá la sigue manteniendo, pues reveló que desde que realizó una portada para una famosa revista ya no ha necesitado el apoyo económico de la hija de Silvia Pinal, pues además, Frida es toda una empresaria.

“No la he visto en tanto tiempo que no sé qué quiero decirle porque ya no hay comunicación (...) Soy una empresaria, ¿cómo crees que he sobrevivido todo este tiempo?. Todo el mundo dice ‘te mantiene tu mamá', pero no, desde Playboy (su portada)”, señaló Frida.

Este 9 de febrero la rockera celebró su cumpleaños número 53 y sus fans se hicieron presentes para felicitarla, sin embargo, fue justamente su hija Frida Sofía la gran ausente en la lista de personas que le enviaron sus buenos deseos.

Los problemas entre madre e hija surgieron cuando Frida aseguró que su mamá había tenido una relación con su exnovio, Christian Estrada. Además, en múltiples ocasiones Frida ha dicho que toda su vida sufrió el abandono por parte de su mamá, quien siempre se mantuvo trabajando.