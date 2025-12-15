inklusion logo Sitio accesible
¿Tienes más de 40? ¡Enfrenta la menopausia ‘sin morir en el intento’ con estos consejos!

La ginecóloga, Dra. Julie Salomón, explicó a detalle lo que debes saber de la menopausia y cómo prepararse para no pasarla mal con los cambios físicos ante la deficiencia de hormonas a partir de los 40 años. ¡Toma nota y comparte estos útiles consejos!

