¿Tienes más de 40? ¡Enfrenta la menopausia ‘sin morir en el intento’ con estos consejos!
La ginecóloga, Dra. Julie Salomón, explicó a detalle lo que debes saber de la menopausia y compartió útiles consejos para no pasarla mal con los cambios físicos a partir de los 40 años.
La ginecóloga, Dra. Julie Salomón, explicó a detalle lo que debes saber de la menopausia y cómo prepararse para no pasarla mal con los cambios físicos ante la deficiencia de hormonas a partir de los 40 años. ¡Toma nota y comparte estos útiles consejos!