¡Exclusiva! ¿Ana Bárbara se peleó con su hermana porque le robó? Esto revela su padre, Antero Ugalde

Ante los rumores de que Ana Bárbara y una de sus hermanas llevan un tiempo distanciadas, Antero Ugalde, padre de ambas, confirma en exclusiva dicha separación. ¿Por qué Ana Bárbara se alejó de su hermana Viviana? El padre de Antero Ugalde también habló de la distancia entre Pancho y Ana Bárbara y dejó claro que él desea la reconciliación de ‘La Reina Grupera’ con toda su familia.