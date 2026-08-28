"¡Manejo y abuso de autoridad!”, el hermano de Ana Bárbara pide al FBI investigar a su cuñado por presunto abuso migratorios y corrupción

Pancho Ugalde, el hermano de Ana Bárbara, solicitó a las autoridades de Estados Unidos que investiguen a Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, por presuntamente registrar como perdida su visa, ya que el cantante presume que usó su cargo como agente migratorio para impedir su ingreso al país vecino; así lo confirmó su abogado Gerardo Rincón. En este documento, en exclusiva para VLA, Pancho Ugalde solicitó investigar a Ángel Muñoz por presuntos abusos migratorios.