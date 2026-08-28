¿Bad Bunny cantando Juan Gabriel? El hijo de Juan Gabriel revela una cercana fantasía

El 28 de agosto de 2016 se convirtió en uno de los días más tristes para la música mexicana, Juan Gabriel había muerto. Su hijo, Jean Aguilera, habló en exclusiva de aquel trágico día y compartió el último deseo de su padre. A diez años de su partida, ya no oculta su incomodidad ante quienes sostienen la teoría de que su padre fingió su muerte e imagina a Bad Bunny cantando algunos temas de Juan Gabriel.