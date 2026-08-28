Ixdit admite que no se imaginaba llegar a la final de MasterChef 24/7: “Eso te intimida”

La sesión de fotos para los finalistas de MasterChef 24/7 les dio un respiro y tuvieron la oportunidad de platicar sobre su experiencia en este proyecto. Y entre confesiones, Ixdit platicó que recién llegada a la competencia y mientras iba conociendo a sus rivales, le intimidó un poco darse cuenta de que estaba rodeada de personas sumamente capaces y en ese momento jamás se imaginó que ella sería la primera finalista.