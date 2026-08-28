"¡Son bien voyeristas!”, José Eduardo Derbez explicó por qué no quiso besar a su esposa en una alfombra roja
Luego de que José Eduardo Derbez evitara besar a su esposa en público, el actor reaccionó a los comentarios de Yolanda Andrade sobre Victoria Ruffo y Aitana.
Pese a que recientemente José Eduardo Derbez dejó claro que no existe una crisis en su matrimonio, el actor se negó a cumplir una de las peticiones más insistentes de la prensa durante una alfombra roja: que él y su esposa se dieran un beso. Luego de que Paola Dalay no se detuviera a hablar con los medios, el hijo de Eugenio Derbez explicó por qué no la besó e hizo frente a los comentarios de Yolanda Andrade contra Victoria Ruffo después de lo que dijo sobre Aitana.