"¡Son bien voyeristas!”, José Eduardo Derbez explicó por qué no quiso besar a su esposa en una alfombra roja

Pese a que recientemente José Eduardo Derbez dejó claro que no existe una crisis en su matrimonio, el actor se negó a cumplir una de las peticiones más insistentes de la prensa durante una alfombra roja: que él y su esposa se dieran un beso. Luego de que Paola Dalay no se detuviera a hablar con los medios, el hijo de Eugenio Derbez explicó por qué no la besó e hizo frente a los comentarios de Yolanda Andrade contra Victoria Ruffo después de lo que dijo sobre Aitana.