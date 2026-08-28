"¡Todas van a querer con el abuelo!”, Así reaccionó Maribel Guardia al embarazo de Melenie Carmona

Maribel Guardia, amiga y compañera de Arturo Carmona, reaccionó al enterarse de que el actor se convertirá en abuelo tras la confirmación de Melenie en sus redes sociales. Además, la actriz defendió a Victoria Ruffo quien opinión del físico de Aitana, hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Por su parte, Marco Chacón reveló dónde notificaban a Maribel Guardia sobre el proceso de tutela de su nieto. Finalmente, Maribel Guardia reveló qué tipo de persona quisiera como tutora de su nieto José Julián.