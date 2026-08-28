"¡Todas van a querer con el abuelo!”, Así reaccionó Maribel Guardia al embarazo de Melenie Carmona
Además de reaccionar sobre la confirmación del embarazo de Melenie Carmona, Maribel Guardia aprovechó los micrófonos para defender a Victoria Ruffo.
Maribel Guardia, amiga y compañera de Arturo Carmona, reaccionó al enterarse de que el actor se convertirá en abuelo tras la confirmación de Melenie en sus redes sociales. Además, la actriz defendió a Victoria Ruffo quien opinión del físico de Aitana, hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Por su parte, Marco Chacón reveló dónde notificaban a Maribel Guardia sobre el proceso de tutela de su nieto. Finalmente, Maribel Guardia reveló qué tipo de persona quisiera como tutora de su nieto José Julián.