¡Quiere revancha! Ime Tuñón confirma su participación en la segunda temporada de La Academia VLA
Ime Tuñón, se une al elenco de participantes de la segunda temporada de La Academia VLA, donde asegura, dejará todo en el escenario para conseguir su revancha. ¡Así confirmó su participación!
TV Azteca
