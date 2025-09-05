inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Quiere revancha! Ime Tuñón confirma su participación en la segunda temporada de La Academia VLA

Ime Tuñón, se une al elenco de participantes de la segunda temporada de La Academia VLA, donde asegura, dejará todo en el escenario para conseguir su revancha. ¡Así confirmó su participación!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Ime Tuñón, se une al elenco de participantes de la segunda temporada de La Academia VLA, donde asegura, dejará todo en el escenario para conseguir su revancha. ¡Así confirmó su participación!

La Academia VLA
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×