¿Cómo influye la diferencia de edad en las relaciones sexuales? Esto explicó la sexóloga Mónica Zarazúa
La sexóloga Mónica Zarazúa nos acompañó para aclarar cómo influye la diferencia de edad en las relaciones sexuales. ¿Sería una condición determinante?
¿La diferencia de edad afecta en las relaciones sexuales? Dicen que el amor no tiene edad, pero... ¿qué pasa en la intimidad? La sexóloga Mónica Zarazúa explicó si es cierto que la diferencia de edad influye en las relaciones sexuales. ¡Toma nota y comparte!