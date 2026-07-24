"¡Da rabia!”, Cristián de la Fuente encaró al presunto ladrón de su motocicleta

En exclusiva, acompañamos a Cristián de la Fuente a la audiencia inicial donde un juez de la CDMX determinó la situación jurídica del que le habría robado su motocicleta hace unos meses afuera del Teatro san Rafael. La abogada del actor chileno explicó por qué el presunto responsable aún no pisará la cárcel. ¿Qué sentimiento experimentó el actor al estar frente a frente con el presunto delincuente? Esto contó Cristián de la Fuente.