"¡Da rabia!”, Cristián de la Fuente encaró al presunto ladrón de su motocicleta
Luego de enfrentar por segunda ocasión al presunto ladrón de su motocicleta, la abogada de Cristián de la Fuente reveló si el presunto delincuente pisará la cárcel.
En exclusiva, acompañamos a Cristián de la Fuente a la audiencia inicial donde un juez de la CDMX determinó la situación jurídica del que le habría robado su motocicleta hace unos meses afuera del Teatro san Rafael. La abogada del actor chileno explicó por qué el presunto responsable aún no pisará la cárcel. ¿Qué sentimiento experimentó el actor al estar frente a frente con el presunto delincuente? Esto contó Cristián de la Fuente.