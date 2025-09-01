inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Aquí está su mamá!”, Itatí Cantoral volvió a tocar el tema de la supuesta agresión que pudo sufrir su hija

Itatí Cantoral alzó la voz y volvió a tocar el tema sobre la violencia sexual que pudo haber sufrido su hija; así reaccionó al ser cuestionada por el nombre del supuesto agresor.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Itatí Cantoral alzó la voz y volvió a tocar el tema sobre la violencia sexual que pudo haber sufrido su hija; así reaccionó al ser cuestionada por el nombre del supuesto agresor.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×