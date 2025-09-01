"¡Aquí está su mamá!”, Itatí Cantoral volvió a tocar el tema de la supuesta agresión que pudo sufrir su hija
Itatí Cantoral alzó la voz y volvió a tocar el tema sobre la violencia sexual que pudo haber sufrido su hija; así reaccionó al ser cuestionada por el nombre del supuesto agresor.
TV Azteca
Itatí Cantoral alzó la voz y volvió a tocar el tema sobre la violencia sexual que pudo haber sufrido su hija; así reaccionó al ser cuestionada por el nombre del supuesto agresor.
Galerías y Notas Azteca UNO