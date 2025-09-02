Itatí Cantoral termina con los rumores de que su hija fue abusada

Después de haber declarado que su hija habría sufrido una supuesta agresión sexual, Itatí Cantoral aclara esta versión y pone un freno a los rumores sobre el polémico tema.

Tuvo un maestro que le puso la mano en la pierna, conocido, pero no voy a decir el nombre, porque le dije ‘no te quiero volver a ver y, sino toda la prensa le voy a decir quien eres’

"¡Aquí está su mamá!”, Itatí Cantoral volvió a tocar el tema de la supuesta agresión que pudo sufrir su hija TV Azteca [VIDEO] Itatí Cantoral alzó la voz y volvió a tocar el tema sobre la violencia sexual que pudo haber sufrido su hija; así reaccionó al ser cuestionada por el nombre del supuesto agresor.

Mi hija nunca tuvo ningún abuso, un chisme, algo que no sucedió, simplemente quise poner un ejemplo de que yo soy una madre sobreprotectora y que me pasó a veces, porque estoy detrás de mi hija y quiero como todas las mamás que no le pase nada a mi hija. No ha sufrido un abuso de absolutamente nadie, porque aquí está su mamá

Itatí Cantoral frena la polémica sobre el supuesto abuso a su hija

Aunque muchos le pidieron dar el nombre del maestro de música, Itatí Cantoral decidió guardar silencio dándole vuelta a la página y enfatizando que lo más importante es cuidar a sus hijos lejos de los reflectores.

No, no, no, jamás voy a decir eso y fue una conversación sobre lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta, y sobre que yo siempre estoy pendiente de mí hija, y que pienso y que sigo pensando que no debe de trabajar hasta que sea mayor de edad, esa es mi educación y respeto quien hago lo contrario. El mundo es difícil y mi hija es pequeña, necesita de mí, porque es menor de edad

La actriz aprovechó el momento para lanzar un mensaje a los padres, pues reconoció que actualmente la comunicación con los hijos se ha perdido y que es urgente retomarla.