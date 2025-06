⁠⁠Ivet Playà se pronuncia tras la entrevista y amigo de Alejandro Sanz asegura que el cantante la demandará

Después de la entrevista que dio para un programa en España la fan de Alejandro Sanz, Ivet Playà, fue abordada por la prensa y confirmó que se sintió incómoda en dicho show de televisión.

¿Qué dijo Ivet Playà?

“No me han dejado hablar mucho”, dijo la fan, a lo que el periodista le respondió señalando que aseguran que es una estafadora. Posteriormente, Ivet Playà respondió diciendo: “Bueno, eso dicen, ya tendré oportunidad de declararlo porque esta no ha sido la noche evidentemente”.

Cuando le preguntaron si se sentía como una mentirosa o una estafadora, Ivet Playà reviró diciendo que “para nada, yo solo vengo a contar mi verdad… Mi familia me dice que qué rabia que no me hayan escuchado, no me hayan querido entender porque no me han querido entender y sobre todo, no me han dejado explicar la historia”.

¿Ivet Playà está preparada para una demanda de Alejandro Sanz? “Pues no lo sé, esto se tendrá que ver”, dijo Ivet Playà y agregó “con o son motivos”.

Según Ivet Playà, tiene material comprometedor de Alejandro Sanz: “Claro que tengo pruebas, ya lo he dicho desde el principio, la cosa es que no se pueden enseñar evidentemente”.

¿Por qué llama a Alejandro Sanz un depredador sexual?

“Me han llegado testimonios, sí, me han llegado testimonios”, aseguró. Al preguntarle si era verdad que había pedido dinero para no ventilar nada de esto, la fan declaró que “él me lo ofreció a mí”.

Sobre si eran dos personas libres cuando comenzaron a salir, Ivet Playà dijo que “por supuesto, él era soltero” y añadió que, además de la relación profesional hubieron relaciones sexuales y reveló que el cantante le propuso hacer un trío.

¿Qué dijo un amigo de Alejandro Sanz?

Por otro lado, un amigo de Alejandro Sanz salió a confirmar que podría haber acciones legales en contra de Ivet Playà por aparente difamación.

“Ella sabe que Alejandro no se va a quedar con las manos cruzadas, la va a demandar pero por todo lo alto y el bufete que lleva Alejandro, que se agarre”.

“Ella dice que está indignada por el trato que le han dado y yo no conozco a a nadie que Alejandro haya tratado mal”, finalizó el amigo del cantante.