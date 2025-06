⁠Susana Zabaleta se desahoga en pleno concierto y arremete contra Belinda y Mariana Seoane

Tal parece que a Susana Zabaleta no se le olvidan las declaraciones de Mariana Seoane en torno a su noviazgo con Ricardo Pérez. “Pero yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie”, declaró en su momento Mariana.

Te puede interesar: “Todo mundo sabe quién es Susana": Esto opina Bárbara de su polémica con ‘La Zabaleta’

Venga La Alegría | Programa 19 de junio Parte 2 | ¡El Sin Palabras, los juegos consentidos del público y la mejor información del espectáculo! [VIDEO] Kenny nos platicó sobre el concierto en apoyo a Xava de Coda, jugamos Sin Palabras y tenemos las recientes declaraciones sobre la polémica que envuelve a Alejandro Sanz.

¿Qué dijo Susana Zabaleta? Durante su concierto en el Teatro Metropolitan así se refirió Susana Zabaleta a la ‘Niña Buena’.

“Chamaca pen…, pero no es chamaca, señora, señora pen… en fin”, dijo Susana Zabaleta, pero no solo Marian Seoane salió embarrada en este show, sino también Belinda.

Te puede interesar: Susana Zabaleta exige que se terminen los ataques contra Mariana Seoane

¿Qué dijo de Belinda?

A Susana Zabaleta también se le fue la lengua con Belinda y aquí te decimos de qué manera: “La Beli también, que viva la Beli, sí, la verdad, operada pero sí, venga maestro… pero hay unas que quedan chuecas y ella no”.

Susana Zabaleta se presentó con Rodrigo de la Cadena como parte del tour “Diez, La Gira Perfecta”, en el Teatro Metropolitan. El encargado de abrir este concierto fue su hijo Matías Groener.

También te puede interesar: Francisco Céspedes niega haberle faltado al respeto a Susana Zabaleta y habla del feminismo