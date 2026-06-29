"¡No quiero que quede impune esa acusación!”, José Manuel Figueroa le responde a sus primos por las presuntas fuertes amenazas
Luego de que sus primos pusiera en duda su credibilidad por las presuntas amenazas del crimen organizado, José Manuel Figueroa alzó la voz y les envió un firme mensaje.
En exclusiva, José Manuel Figueroa le respondió a su primo, quien puso en duda su credibilidad tras declarar que le preocupaba la integridad de su tío Federico Figueroa por un video que le compartieron donde un grupo del crimen organizado habría amenazado a su tío. Además, José Manuel Figueroa le respondió a su prima tras defender a su hermano Federico.