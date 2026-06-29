"¡Hoy mi país se derrumbó!”, Marjorie de Sousa rompe en llanto tras los terremotos en Venezuela

La tragedia que azota a Venezuela tras los devastadores terremotos se hizo presente en el escenario de Perfume de Gardenia, donde Marjorie de Sousa no pudo contener las lágrimas. Por su parte, Maribel Guardia se solidarizó y reconoció el profesionalismo de su compañera, quien confesó que le ha costado salir al escenario tras la tragedia en su país.