Diego confiesa que saboteó a Rey Grupero en MasterChef 24/7: “Se lo dijimos desde el balcón” (VIDEO)

Aunque es uno de los pocos participantes que no se ha involucrado en polémicas al interior del Mundo MasterChef 24/7, Diego tuvo una mala acción que se había estado callando para no ser criticado. Sin embargo, ya no pudo guardar el secreto y el cocinero, conocido como “Smi-Lee” le contó a Lancer que fue él quien le recomendó a Rey Grupero ponerle todo el queso a su platillo, pero nunca se imaginó que esto sería lo que haría que todo su equipo perdiera la posibilidad de subir al balcón.