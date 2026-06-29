“Me dio pena": Ramahá pone en duda el sazón de Ismael tras ser eliminado de MasterChef 24/7 (VIDEO)

La estancia de Ismael “Perro del mal” en MasterChef 24/7 solo duró una semana, pues se convirtió en el séptimo eliminado de la competencia al no poder convencer a los jueces de que tenía lo necesario para seguir avanzando. Esta decisión tomó por sorpresa a Ramahá, ya que según contó, pensaba que sabía mucho de cocina y que estaba al corriente con todas las clases del “Maestro del fuego”. Además, Daniela admitió que otra desventaja que su compañero tenía, es que era muy lento y esto terminó perjudicándolos en la prueba por equipos.