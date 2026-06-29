Luis está seguro de que Camila tiene algo en su contra y la acusa de hacerle una grosería en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los malentendidos son inevitables en MasterChef 24/7 y para muestra, la molestia que tiene Luis con Camila por aparentemente haberle gritado mientras estaban en la salvación. Sin embargo, sus compañeros le explicaron que la cocinera estaba hablando con las personas del balcón y en ningún momento fue contra él, pero el creador de “Notibola” tiene dudas, pues asegura que desde que le dijo que no le había gustado una de sus recetas se molestó y le reprochó estarla criticando.