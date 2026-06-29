¿¡Se enamoró de la psicóloga de su ex!? Gabriel Soto confirma nueva relación

Gabriel Soto fue captado en el aeropuerto de la CDMX de la mano de su nueva novia y confirmó la formalidad de su relación. ¿Le preocupa que lo comparen con Christian Nodal por la rapidez con la que habría cambiado de pareja? Esto respondió Gabriel Soto, quien aseguró que su relación con Colibrí Jiménez va en serio. ¡Ojo a lo que contó Flor Rubio!