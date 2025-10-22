inklusion logo Sitio accesible
¡Tiene miedo de que no lo reconozca! Julián Gil no ha visto a su hijo en más de ocho años

Venga La Alegría
TV Azteca

A ocho años de no ver a su hijo, Julián Gil revela que su historia con Marjorie de Sousa está lejos de terminar y confiesa sentir miedo de que su hijo ya no lo reconozca; recordó cómo fue la última vez que lo vio y les envió un sincero mensaje a Christian Nodal y Cazzu.

