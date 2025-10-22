Así puedes hacer el Trend de “Su primer Día de Muertos”, el video que ha conmovido a todo el mundo

En TikTok, se ha vuelto viral un trend que se le conoce como “Su primer Día de Muertos”. Básicamente, consiste en subir una foto de tu familiar o mascota que ya falleció, acompañado de un pequeño text,o explicando que será la primera vez en que forma parte de la celebración.

Frida Sofía dedica mensaje a su fallecida hermana en el Día de los Muertos..mp4

Un video emotivo que a varios usuarios les ha sacado lágrimas por lo tierno. Si deseas hacerlo, no te preocupes, te explicaremos cómo lo puedes hacer en unos cuantos pasos, para que puedas recordar a tu familiar o mascota.

¿Cómo hacer el trend de TikTok con IA?

Para hacer el trend de “Su primer Día de Muertos”, tienes dos opciones: la primera solamente necesitas de la foto de tu familiar, y la otra opción es haciéndolo desde la IA. Para hacer el video con inteligencia artificial, debes hacer lo siguiente:

Entra a la app de TikTok. Ingresa a tu buscador y agrega la palabra “Día de Muertos”. Busca aquel video donde se muestre la imagen de una persona cruzando un puente. Da clic en el efecto de CapCut. Selecciona en “Probar plantilla”. Selecciona la foto que quieras emplear. Espera un poco y descarga el contenido.

¿Cómo puedo hacer el trend sin IA?

Si no quieres usar la IA para crear las imágenes, no te preocupes, ya que existe otra opción para hacer el trend de “Su primer día de muertos”. Es igual de sencillo, solamente realiza lo siguiente:

Selecciona el símbolo de “+”, para crear contenido nuevo. Vete a la opción de “Foto” y selecciona la imagen que quieras. Añade la sección de texto, y coloca lo siguiente: El/Ella es…, es su primer Día de Muertos, (descripción de su personalidad y hobbies). Si tienes videos de tu familiar o mascota, también lo puedes usar y aplicar el mismo texto.

Debido a la gran cercanía con la festividad, son varios los usuarios que lo han hecho, siendo otra forma de recordar a todos nuestros seres queridos que han fallecido, en especial aquellos que serán el primer año en que estarán en la ofrenda.