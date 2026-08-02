¿Víctima o estrategia? El caso de Karely Ruiz abre un debate tras el asalto que denunció
Después de denunciar que un grupo de hombres entró a su casa para asaltarla, Karely Ruiz también tuvo que enfrentar otra batalla: las críticas en redes sociales.
El caso de Karely Ruiz generó una intensa conversación en redes sociales. Luego de que la influencer denunciara haber sido víctima de un asalto en su domicilio por un grupo de hombres, algunos usuarios de inmediato saltaron para señalar que todo fue por buscar fama. ¿Qué opinas?