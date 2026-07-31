Venga La Alegría | Programa 31 de julio 2026 Parte 2 | Actualización caso Dafne Zapata, Survivor, Sin Palabras y mucho más
Pasa una mañana increíble en Venga La Alegría y recárgate de energía en compañía de nuestros conductores y lo último de la Zona de Espectáculos.
¡Los Monigots fueron nuestros conductores invitados de este viernes! Pasamos una mañana de maravilla con dinámicas llenas de diversión, la visita de los perritos más hermosos que se encuentran en adopción, hasta el resumen de todo lo que sucedió en Survivor: La Reliquia en Llamas.