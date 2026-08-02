“Lo metió a su mochila": Ramahá y Carmen revelan que Emmanuel quiso llevarse cosas a escondidas de MasterChef 24/7
A una semana de la eliminación de Emmanuel de MasterChef 24/7, sus compañeros expusieron al cocinero por supuestamente querer llevarse cosas de la cocina.
Emmanuel no pudo entrar al top 12 de MasterChef 24/7 y fue eliminado en la semana 10, pero parece que los cocineros no lo han olvidado. Y es que según contaron Carmen y Ramahá, escucharon rumores de que su compañero aparentemente ya había intentado llevarse los delantales que les proporcionaban para cada reto y hasta los guardó en su mochila, sin imaginar que se los quitarían.