Sheila ESTALLÓ contra Julio Camejo en Survivor: La Reliquia en Llamas “Tonta no soy”

Survivor: La Reliquia en Llamas ha llegado a un nivel en el que los sobrevivientes lo están dando todo física y mentalmente, todos quieren llevarse la victoria, pero el estar lejos de sus familias los ha puesto muy tensos. No te pierdas del programa de lunes a viernes a las 6:30 p.m. y domingo de exitinción a las 6:00 p.m. por Azteca UNO.