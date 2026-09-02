¡Así se vivió la conferencia de prensa completa de La Granja VIP Segunda Temporada!

Ricardo Casares fue el encargo de conducir la conferencia de prensa de La Granja VIP Segunda Temporada, donde además de cantar y bailar el tema oficial de La Granja VIP, desfilaron las personalidades responsables del éxito del reality: Guillermo Cueva Sada, director de planeación estratégica de TV Azteca; Adrián Ortega, director general de contenidos de TV Azteca; Johanna Helman, head of production Latam, Freemantle México; Luis Arvizu, general manager & head of direct to consumer, The Walt Disney Company México; y Alejandro Esquivel, director de entretenimiento y eventos especiales de TV Azteca.

Además, se confirmaron las personalidades que nos hicieron vibrar desde la primera temporada de La Granja VIP: los conductores Adal Ramones y Kristal Silva; Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente, como críticos; y, sorpresivamente se unió al equipo de críticos Alfredo Adame ‘El Golden Boy’. Además, Mallezaa volverá a ser la conductora digital, todos los detalles de las dinámicas de la Segunda Temporada de La Granja VIP y la revelación de Manelyk como granjera. ¡Aquí todos los detalles!