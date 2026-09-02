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¡Así se vivió la conferencia de prensa completa de La Granja VIP Segunda Temporada!

Durante la conferencia de prensa de La Granja VIP Segunda Temporada, se confirmaron los conductores y críticos, las dinámicas semanales, el regreso de Alfredo Adame y la revelación de Manelyk como granjera.

Ricardo Casares fue el encargo de conducir la conferencia de prensa de La Granja VIP Segunda Temporada, donde además de cantar y bailar el tema oficial de La Granja VIP, desfilaron las personalidades responsables del éxito del reality: Guillermo Cueva Sada, director de planeación estratégica de TV Azteca; Adrián Ortega, director general de contenidos de TV Azteca; Johanna Helman, head of production Latam, Freemantle México; Luis Arvizu, general manager & head of direct to consumer, The Walt Disney Company México; y Alejandro Esquivel, director de entretenimiento y eventos especiales de TV Azteca.

Además, se confirmaron las personalidades que nos hicieron vibrar desde la primera temporada de La Granja VIP: los conductores Adal Ramones y Kristal Silva; Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente, como críticos; y, sorpresivamente se unió al equipo de críticos Alfredo Adame ‘El Golden Boy’. Además, Mallezaa volverá a ser la conductora digital, todos los detalles de las dinámicas de la Segunda Temporada de La Granja VIP y la revelación de Manelyk como granjera. ¡Aquí todos los detalles!

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