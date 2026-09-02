"¡Te vas a arrepentir!”, Manelyk lanza advertencia en su presentación como granjera de La Granja VIP Segunda Temporada

Luego de su espectacular revelación como granjera de La Granja VIP Segunda Temporada, Manelyk habló sin filtros de sus expectativas en su regreso a los realitys hechos en México. Y, fiel a su estilo, lanzó una contundente advertencia a quienes se atrevan a tener alguna diferencia con ella. ¡Aquí todos los detalles!