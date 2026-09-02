"¡Nos estás agraviando!”, Ricardo Casares arremete contra Mauricio Barcelata en el Sin Palabras
El Sin Palabras se llenó de polémica muy temprano con una tarjeta amarilla y un fuerte reclamo de Ricardo Casares a Mauricio Barcelata. ¡Revive el juego completo!
La presión para el juez del Sin Palabras llegó temprano luego de que la polémica se hiciera presente tras un sensible señalamiento de Ricardo Casares hacia el Pueblo. ¿El ahora llamado ‘Ricky-Mouse’ merecía la tarjeta amarilla? ¡Ojo a la fuerte polémica que se armó tras un error de Kristal Silva!