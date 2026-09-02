"¡Prueba superada!”, Vicente Fernández Jr. rompe el silencio de su supuesto medio hermano

Como pocas veces, Vicente Fernández Jr., recordó uno de los escándalos mediáticos más sonados de su dinastía: la existencia de un supuesto medio hermano, Rodrigo Fernández. Por otro lado, Vicente Fernández Jr. recordó la amistad que su padre mantuvo con Eric del Castillo después de que en redes sociales se viralizara una emotiva anécdota del ‘Charro de Huentitán’ al lado del primer actor. ¿Cuándo se estrena la segunda parte del disco Vicente Fernández con banda? ¡Ojo al mensaje que le envió a Flor Rubio!