¡Así ensaya Gala Montes para ser la protagonista de Malinche, El Musical!
Gala Montes protagonizará Malinche, El Musical, bajo la producción de Nacho Cano, pero... ¿cómo consiguió el papel la actriz mexicana? ¡Aquí los detalles!
Malinche El Musical regresa al teatro mexicano y ahora, Gala Montes será la protagonista. En exclusiva, la actriz compartió cómo fue que le pidió a Nacho Cano ser parte del musical. Pero, ¿Nacho Cano ya la ha visto como Malinche en el escenario? ¡Aquí todos los detalles que compartió Gala Montes!