¡Así ensaya Gala Montes para ser la protagonista de Malinche, El Musical!

Malinche El Musical regresa al teatro mexicano y ahora, Gala Montes será la protagonista. En exclusiva, la actriz compartió cómo fue que le pidió a Nacho Cano ser parte del musical. Pero, ¿Nacho Cano ya la ha visto como Malinche en el escenario? ¡Aquí todos los detalles que compartió Gala Montes!