Acaba el misterio en MasterChef 24/7: Carmen le explica a la Chef Lili Cuéllar qué es “asuich” (VIDEO)
“Las Divas” en MasterChef México 2026 tomaron esta palabra como una de sus favoritas.
Durante la clase de la Chef Lili Cuéllar, “Maestra del fuego” en MasterChef 24/7, Carmen utilizó la palabra “asuich”. Luego de escucharla, la experta en repostería le pidió a la cocinera que le explicara qué significa. Fue así que se acabo el misterio de la palabra que se ha convertido en favorita del grupo de “Las Divas”.