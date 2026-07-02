Acaba el misterio en MasterChef 24/7: Carmen le explica a la Chef Lili Cuéllar qué es “asuich” (VIDEO)

Durante la clase de la Chef Lili Cuéllar, “Maestra del fuego” en MasterChef 24/7, Carmen utilizó la palabra “asuich”. Luego de escucharla, la experta en repostería le pidió a la cocinera que le explicara qué significa. Fue así que se acabo el misterio de la palabra que se ha convertido en favorita del grupo de “Las Divas”.