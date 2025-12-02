"¡Esta mentira pudo haber matado a mi mamá!”, Leticia Calderón alza la voz tras la noticia falsa de su muerte
A finales de octubre, circuló en redes sociales un video que difundía la noticia falsa de la muerte de Leticia Calderón; las amigas de su madre habrían creído tal información.
TV Azteca
A finales de octubre, circuló en redes sociales un video creado con inteligencia artificial que difundía la noticia falsa de la muerte de Leticia Calderón, una noticia que, según la actriz, pudo terminar en tragedia. Entre otras cosas, la actriz reveló que las amigas de su madre creyeron la información falsa y consideraron ofrecerle condolencias.
