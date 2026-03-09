Se le olvida que es madre | Programa del 9 de marzo 2026 de Acércate a Rocío
Lourdes cree que a su hija se le olvida ser madre por andar de fiesta en fiesta, pero no sabe que Alejandra hizo un trato para recibir dinero por su hija.
La hija de Lourdes tuvo una hija con un casado, y no se explica por qué no se ha ca cargo de ella. Alejandra confiesa que hizo un trato con Roberto: no le dará sus apellidos, pero sí seis mil pesos mensuales; para los gastos de Sofía y para que sigan teniendo encuentros. La esposa de Roberto se enterará de la hija de Roberto y el novio de Alejandra le dejará las cosas claras.