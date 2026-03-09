Se le olvida que es madre | Programa del 9 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

La hija de Lourdes tuvo una hija con un casado, y no se explica por qué no se ha ca cargo de ella. Alejandra confiesa que hizo un trato con Roberto: no le dará sus apellidos, pero sí seis mil pesos mensuales; para los gastos de Sofía y para que sigan teniendo encuentros. La esposa de Roberto se enterará de la hija de Roberto y el novio de Alejandra le dejará las cosas claras.