¡Amor sin reglas! Lis Vega revela detalles de su apasionado romance con Ryan Hoffman
Lis Vega habla de su romance con Ryan Hoffman, una relación que está formalizada a su propia manera. Y es que en esta pareja amorosa no existió el clásico '¿quieres ser mi novia?’, un detalle que desató críticas y polémica. Pero, ¿qué dice Liz Vega al respecto? ¡No pierdas detalle!