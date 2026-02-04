¡Amor sin reglas! Lis Vega revela detalles de su apasionado romance con Ryan Hoffman

Lis Vega habla de su romance con Ryan Hoffman, una relación que está formalizada a su propia manera. Y es que en esta pareja amorosa no existió el clásico '¿quieres ser mi novia?’, un detalle que desató críticas y polémica. Pero, ¿qué dice Liz Vega al respecto? ¡No pierdas detalle!