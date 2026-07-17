¡Laura Zapata exhibe al abogado de Kunno y él se defiende y le envía un contundente mensaje!

Laura Zapata exhibió el audio que le habría enviado Gerardo Rincón al publirrelacionista de la actriz ofreciéndole su apoyo en el asunto de Kunno y aseguró que esto podría tener consecuencias legales. Además, la consagrada actriz reveló si buscaría unirse a Camila Sodi y Marina en memoria de Ernestina Sodi y advirtió que defenderá su testimonio.

Por su parte, Gerardo Rincón se defendió de las acusaciones de Laura Zapata quien lo señaló de actuar con poca ética. ¿Cómo se involucró Gerardo Rincón en la defensa de Kunno? Esto explicó el abogado, quien también estaría involucrado en la defensa del secuestrador de Laura Zapata y Ernestina Sodi.