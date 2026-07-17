Así reaccionó Ana Brenda Contreras a los rumores sobre el matrimonio de Sofía Castro

Ana Brenda Contreras, amiga de Sofía Castro, respondió a los cuestionamientos sobre consejos hacia la hija de Angélica Rivera para enfrentar los rumores sobre su matrimonio. Además, Ana Brenda Contreras evitó alimentar la polémica en torno a Sofía Castro. ¿Cómo enfrenta las críticas Ana Brenda Contreras? Esto compartió la actriz.