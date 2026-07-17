A Jazmín casi se le quema una olla en MasterChef 24/7 y el Chef Diego Niño la regaña: “Si no quieres estar, te vas”

Luego del duro castigo que le puso a Ixdit y Emmanuel para que pudieran estar en su clase de MasterChef 24/7, el Chef Diego Niño mostró que puede ser muy exigente cuando se trata de la cocina. Y esta vez la que lo hizo enojar fue Jazmín, a la que eligió como su ayudante y descuidó la olla que tenían en el fuego, haciendo que casi se perdiera todo. Por lo que le llamó la atención frente a todos y hasta Flor se llevó un regaño por su manera de picar los infredientes.

