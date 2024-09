¡Lo aceptó! ¡Danna revela haber tenido un romance con Neymar!

La cantante mexicana, Danna, asistió a un programa de entrevistas en la televisión española, donde comenzó a hablar sobre su vida amorosa con su novio, revelando así, lo mucho que ha aprendido sobre futbol gracias a él y su pasión por este deporte.

Fue en ese momento, que el conductor aprovechó para cuestionarla si su novio era futbolista, y aunque la intérprete de ‘Oye Pablo’ respondió que no, dejó ver que anteriormente sí había tenido algo que ver con un jugador de futbol.

Danna confiesa romance con Neymar

Al tener esta información, el conductor comenzó a preguntarle el nombre del susodicho, y aunque al principio no quería revelarlo, alguien más de la producción mencionó a Neymar y no le quedó de otra más que aceptarlo. Sin embargo, también mencionó que no tuvieron algo más serio debido a la falta de tiempo y compromisos de ambos.

He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serias. La verdad, creo que al final la profesión es demasiado demandante; la mía también, entonces no compaginamos. Es complicado

Este breve romance se dio cuando el jugador se encontraba jugando en Francia, en el París Saint-Germain, según mismas declaraciones de Danna.

¿Quién es el novio de Danna?

Desde hace cuatro años, Danna se encuentra en una relación con el también cantante Alex Hoyer, aunque desde un inicio fue muy criticada, pues se decía que la cantante mantenía a su novio, pues participó con ella en varios proyectos musicales, sin dejar de mencionar que él es dos años más chico que ella.

Sin embargo, con el paso del tiempo, nos han dejado ver que el amor está presente en su relación y se ven más enamorados que nunca.