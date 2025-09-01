¡Se dijeron de todo! Los Aguilar se lanzaron ‘dardos’ en redes sociales y habrían ‘comparado’ a Emiliano con un perro
Tras la serie de preguntas que ha lanzado Emiliano Aguilar en redes sociales hacia su familia, los Aguilar habrían respondido provocando fuertes mensajes de ida y vuelta. ¿Compararon a Emiliano con un perro? Esto fue lo que sucedió.
