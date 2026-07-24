¡Honor a quien honor merece! Luis de Alba recibe el grado de doctor honoris causa

Luis de Alba vivió una noche muy especial el fin de semana al recibir el grado de doctor honoris causa por su destacada trayectoria artística. Cabe mencionar que este título honorífico llegó en un momento muy especial, pues semanas atrás sufrió un aparatoso accidente. ¿Luis de Alba ya piensa en el retiro? Así contestó el consagrado actor.