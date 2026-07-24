¡Por definir la semana o el mes! El Sin Palabras se vivió al límite
El Pueblo llegó a la Final de viernes del Sin Palabras buscando definir el mes, pero el Favorito hizo todo por impedirlo. ¿Quién logró su objetivo? ¡Descúbrelo!
Ricardo Casares fue el juez de lujo en el Sin Palabras, donde el Favorito y el Pueblo se midieron en la Final de viernes para conseguir una importante victoria semanal, aunque también se podría definir el mes. ¡Revive todas las emociones del mejor juego del mundo mundial!